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(Бычкова) Ефросинія
(Бычкова) Ефросинія
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1874
Пол
Женский
Отец
Бычковъ Панкратій
1839 г.р.
Мать
Бычкова (Лямина) Марія
1841 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец:
Бычковъ Панкратій
Мать:
Бычкова Марія
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