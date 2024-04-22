Науменко (Черняк) Ольга Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Науменко (Черняк) Ольга Макаровна

Место рождения

Хибаловка, Чернігівська область

Дата рождения

13.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1879

Отец: Черняк Макарий Федорович

Мать: Черняк Елена Ефимовна

Хибаловка, Чернігівська область
Бракосочетание
09.01.1900

Муж: Науменко Ефимий Семенович

Хибаловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1901

Дочь: Науменко Антонина Ефимовна

Отец ребёнка: Науменко Ефимий Семенович

Улитовка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
07.12.1902

Сын: Науменко Николай Ефимович

Отец ребёнка: Науменко Ефимий Семенович

Улитовка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
26.09.1905

Сын: Науменко Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Науменко Ефимий Семенович

Улитовка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
27.01.1909

Сын: Науменко Василий Ефимович

Отец ребёнка: Науменко Ефимий Семенович

Улитовка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
01.07.1911

Дочь: Науменко Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Науменко Ефимий Семенович

Улитовка, Уссурийский, Приморский край
Смерть
Неизвестно
Улитовка, Уссурийский, Приморский край
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