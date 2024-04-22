Науменко (Черняк) Ольга Макаровна
Место рождения
Дата рождения13.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1879
Отец: Черняк Макарий Федорович
Мать: Черняк Елена Ефимовна
Бракосочетание
09.01.1900
Рождение ребёнка
11.06.1901
Дочь: Науменко Антонина Ефимовна
Отец ребёнка: Науменко Ефимий Семенович
Рождение ребёнка
07.12.1902
Сын: Науменко Николай Ефимович
Отец ребёнка: Науменко Ефимий Семенович
Рождение ребёнка
26.09.1905
Отец ребёнка: Науменко Ефимий Семенович
Рождение ребёнка
27.01.1909
Сын: Науменко Василий Ефимович
Отец ребёнка: Науменко Ефимий Семенович
Рождение ребёнка
01.07.1911
Дочь: Науменко Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Науменко Ефимий Семенович
Смерть
Неизвестно