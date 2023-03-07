(Кощеева) Агафия Антропова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кощеева) Агафия Антропова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Кощеев Антроп Игнатьевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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