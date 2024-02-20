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(Корсунова) Евдокия Евфимовна

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

09.09.1892

Пол

Женский

Отец

Около 1856 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Корсун Евфимий Семионович

Мать: Корсун Марфа Федоровна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
09.09.1892
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - диарея | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1892г./ зап.№ 62 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 209 /.
Похороны
12.09.1892
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1892г./ зап.№ 62 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 205 /.
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