(Корсунова) Евдокия Евфимовна
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти09.09.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Корсун Евфимий Семионович
Мать: Корсун Марфа Федоровна
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
09.09.1892
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - диарея | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1892г./ зап.№ 62 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 209 /.
Похороны
12.09.1892
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1892г./ зап.№ 62 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 205 /.