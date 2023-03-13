Нефедъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНефедъ

Нефедъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Отец

1706 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1718 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Осипъ Никифоровъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Артамонъ

Мать ребёнка: Василиса Григорьева

Рождение ребёнка
1741

Сын: Родионъ

Мать ребёнка: Василиса Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Григорьева

Смерть
1762
Алёшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close