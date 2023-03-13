Нефедъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Осипъ Никифоровъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Артамонъ
Мать ребёнка: Василиса Григорьева
Рождение ребёнка
1741
Сын: Родионъ
Мать ребёнка: Василиса Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Григорьева
Смерть
1762
Алёшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область