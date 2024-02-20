Троян (Рубан) Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троян (Рубан) Евдокия Матвеевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Рубан Матвей Матвеевич

Мать: Рубан София Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
31.10.1882

Муж: Троян Василий Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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