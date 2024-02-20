Троян (Рубан) Евдокия Матвеевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Рубан Матвей Матвеевич
Мать: Рубан София Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
31.10.1882
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно