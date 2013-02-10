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Межуев Даниил Иванович
Межуев Даниил Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.02.2013
Пол
Мужской
Отец
Межуев Иван Сергеевич
1985 г.р.
Мать
Межуева (Шипулина) Анастасия Александровна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.2013
Отец:
Межуев Иван Сергеевич
Мать:
Межуева Анастасия Александровна
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