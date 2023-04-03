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(Курицына) Марина Валерьевна
(Курицына) Марина Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1983
Пол
Женский
Отец
Курицын Валерий
1955 г.р.
Мать
Курицына (Ивашнёва) Лариса Викторовна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец:
Курицын Валерий
Мать:
Курицына Лариса Викторовна
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