Шевердяева (Кривова) Аграфена Васильевна
Место рожденияс. Чухур-Юрт, Азербайджан
Дата рождения03.04.1931
Дата смерти02.12.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
08.05.1954
Дочь: Проскурякова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Шевердяев Николай Николаевич
г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
1958
Сын: Шевердяев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Шевердяев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
06.02.1963
Дочь: Половинкина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Шевердяев Николай Николаевич
г. Чарджоу, Туркменистан
Рождение ребёнка
06.03.1967
Дочь: Дунтау Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Шевердяев Николай Николаевич
г. Чарджоу, Туркменистан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.1996
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния