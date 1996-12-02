Шевердяева (Кривова) Аграфена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевердяева (Кривова) Аграфена Васильевна

Место рождения

с. Чухур-Юрт, Азербайджан

Дата рождения

03.04.1931

Дата смерти

02.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
08.05.1954

Дочь: Проскурякова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Шевердяев Николай Николаевич

г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
1958

Сын: Шевердяев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Шевердяев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
06.02.1963

Дочь: Половинкина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Шевердяев Николай Николаевич

г. Чарджоу, Туркменистан
Рождение ребёнка
06.03.1967

Дочь: Дунтау Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Шевердяев Николай Николаевич

г. Чарджоу, Туркменистан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевердяев Николай Николаевич

Смерть
02.12.1996
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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