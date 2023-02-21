Васильев Аркадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти12.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1929
Мать ребёнка: не указана
Аделькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1943
Смирные, Покровский муниципальный район, Орловская область
погиб в бою за дер.Смирные Колпенского р-на Орловской области