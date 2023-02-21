Васильев Аркадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Аркадий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

12.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1929

Сын: Васильев Петр Аркадьевич

Мать ребёнка: не указана

Аделькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Просковья Константиновна

Смерть
12.02.1943
Смирные, Покровский муниципальный район, Орловская область
погиб в бою за дер.Смирные Колпенского р-на Орловской области
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