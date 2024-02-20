(Фунотова/Фонотова/ Баркэт) Пелагея Петровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения04.08.1888
Дата смерти13.02.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1888
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
13.02.1890
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - лихорадка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /