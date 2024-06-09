Евдокея / Авдотья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокея / Авдотья Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1720 г.р.

Мать

1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Терентий Демидович

Мать: Наталья Митрофановна

Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 10 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Смерть
Неизвестно

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