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Якубовская (Богданова) Екатерина
Якубовская (Богданова) Екатерина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1878
Дата смерти
1942
Пол
Женский
Отец
Богданов Афанасий
1825 г.р.
Мать
Богданова (Иванова) Феодосия
1824 г.р.
Дети
Не указаны
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ВВ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец:
Богданов Афанасий
Мать:
Богданова Феодосия
Смерть
1942
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