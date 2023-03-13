Хлескина Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлескина Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Хлескинъ Никита

Отец ребёнка: Хлескинъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Хлескинъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1784

Сын: Хлескинъ Леонтий

Отец ребёнка: Хлескинъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Хлескинъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Хлескинъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1789

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Хлескинъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1791

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Хлескинъ Василий

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Хлескинъ Тимофей

Отец ребёнка: Хлескинъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлескинъ Василий

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