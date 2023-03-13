Хлескина Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Хлескинъ Никита
Отец ребёнка: Хлескинъ Василий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Хлескинъ Василий
Рождение ребёнка
18.06.1784
Сын: Хлескинъ Леонтий
Отец ребёнка: Хлескинъ Василий
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Хлескинъ Василий
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Хлескинъ Василий
Рождение ребёнка
29.05.1789
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Хлескинъ Василий
Рождение ребёнка
19.10.1791
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Хлескинъ Василий
Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1794
Сын: Хлескинъ Тимофей
Отец ребёнка: Хлескинъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлескинъ Василий