Лаптева (Семенова) Васса Дмитриева
Место рождения
Дата рождения05.08.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1896
Бракосочетание
27.01.1916
Рождение ребёнка
16.11.1916
Дочь: Лаптева (Лаптева) Екатерина Иоаннова
Отец ребёнка: Лаптев Иоанн Дометьев
д. Сладкая
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Лаптева (Лаптева) Марья Ивановна
Отец ребёнка: Лаптев Иоанн Дометьев
д. Сладкая
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Лаптев Иоанн Дометьев
д. Сладкая
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лаптев Иоанн Дометьев
д. Сладкая
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лаптев Иоанн Дометьев
д. Сладкая
Смерть
Неизвестно