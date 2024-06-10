Лаптева (Семенова) Васса Дмитриева 05.08.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лаптева (Семенова) Васса Дмитриева

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

05.08.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1896

Отец: Семенов Дмитрий Александрович

Мать: Семенова (Ощепкова) Надежда Ларионовна

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
27.01.1916

Муж: Лаптев Иоанн Дометьев

Рождение ребёнка
16.11.1916

Дочь: Лаптева (Лаптева) Екатерина Иоаннова

Отец ребёнка: Лаптев Иоанн Дометьев

д. Сладкая
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Лаптева (Лаптева) Марья Ивановна

Отец ребёнка: Лаптев Иоанн Дометьев

д. Сладкая
Рождение ребёнка
1920

Сын: Лаптев Федор Иванович

Отец ребёнка: Лаптев Иоанн Дометьев

д. Сладкая
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаптев Иоанн Дометьев

д. Сладкая
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаптев Иоанн Дометьев

д. Сладкая
Смерть
Неизвестно

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