Черванов Аверьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черванов Аверьян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Черванов Мартемьян Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Озерки, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Черванов Корнилий Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Озерки, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Черванов Иван Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Озерки, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
Озерки, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
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