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Кощеев Алексей Савин

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Место рождения

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

30.08.1749 ст.

Дата смерти

После 1810

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1749 ст.

Отец: Кощеев Савва Артемьев

Мать: Кощеева Ирина Якимова

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Лошкина Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Феодорова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Кощеев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Феодорова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кощеев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Феодорова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Федосия Алексеевна

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Феодорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Евдокия Феодорова

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1810
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