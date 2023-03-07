Кощеев Алексей Савин
Место рождения
Дата рождения30.08.1749 ст.
Дата смертиПосле 1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1749 ст.
Отец: Кощеев Савва Артемьев
Мать: Кощеева Ирина Якимова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Лошкина Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Федосия Алексеевна
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Феодорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1810