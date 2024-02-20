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Ткаченко Наталья Ефимовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.10.1879

Сын: Ткаченко Терентий Климентьевич

Отец ребёнка: Ткаченко Климентий Миронович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, д.Нехамовка
Рождение ребёнка
20.06.1884

Дочь: Юлиания Климентьевна

Отец ребёнка: Ткаченко Климентий Миронович

Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Рождение ребёнка
?.02.1886

Сын: Ткаченко Федот Климентьевич

Отец ребёнка: Ткаченко Климентий Миронович

Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Климентий Миронович

Смерть
Неизвестно
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