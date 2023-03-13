Долининъ Никифоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долининъ Никифоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Долининъ Афонасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Долининъ Петръ

Мать ребёнка: Долинина Степанида Леоньтева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Долининъ Матвей

Мать ребёнка: Долинина Степанида Леоньтева

Рождение ребёнка
1768

Сын: Долининъ Иванъ

Мать ребёнка: Долинина Степанида Леоньтева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долинина Степанида Леоньтева

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