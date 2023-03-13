Долининъ Никифоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Долининъ Афонасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Долининъ Петръ
Мать ребёнка: Долинина Степанида Леоньтева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Долининъ Матвей
Мать ребёнка: Долинина Степанида Леоньтева
Рождение ребёнка
1768
Сын: Долининъ Иванъ
Мать ребёнка: Долинина Степанида Леоньтева
Бракосочетание
Неизвестно