Делиев Константин Васильевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Каракурт
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Делиев Бакака Василий Георгиевич
Мать: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Каракурт
Военная награда
01.05.1944
Кто наградил 119 гв. сп 3 Украинского фронта ( 119 гв. сп, 40 гв. сд, 31 гв. ск, 46 А, 3 УкрФ, 3 Украинского фронта ) Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» Номер фонда ист. информации 33 Ном... Показать все
Военная награда
23.04.1945
Кто наградил 119 гв. ск ( 111 гв. сп, 40 гв. сд, 31 гв. ск, 4 гв. А, 3 УкрФ, 119 гв. ск ) Наименование награды Медаль «За отвагу» Даты подвига 08.04.1945-13.04.1945 Номер фонда ист. информации 33 Номе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно