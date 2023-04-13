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(Мельникова) Наталья Кирилловна
(Мельникова) Наталья Кирилловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Мельников Кирилл Iоакимов
1905 г.р.
Мать
Курсакова (Мельникова) Устиния Григорьева
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Мельников Кирилл Iоакимов
Мать:
Курсакова Устиния Григорьева
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