(Поварницына) Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1849
Сын: Поварницын Афанасiй Кузьмин
Отец ребёнка: Поварницын Кузьма Федоров
Рождение ребёнка
24.03.1850
Дочь: Матрона Кузьмина
Отец ребёнка: Поварницын Кузьма Федоров
Рождение ребёнка
19.05.1852
Сын: Поварницын Алексiй Кузьмин
Отец ребёнка: Поварницын Кузьма Федоров
Смерть
Неизвестно