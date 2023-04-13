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(Поварницына) Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1849

Сын: Поварницын Афанасiй Кузьмин

Отец ребёнка: Поварницын Кузьма Федоров

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.03.1850

Дочь: Матрона Кузьмина

Отец ребёнка: Поварницын Кузьма Федоров

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.05.1852

Сын: Поварницын Алексiй Кузьмин

Отец ребёнка: Поварницын Кузьма Федоров

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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