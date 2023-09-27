von Savoyen-Genua (von Savoyen-Genua) Maria Adelaide — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Savoyen-Genua (von Savoyen-Genua) Maria Adelaide

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Место рождения

Алье, Турин, Пьемонт, Италия

Дата рождения

25.04.1904

Дата смерти

08.02.1979

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1863 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
25.04.1904

Отец: Von Savoyen-Genua Tomas

Мать: Von Savoyen-Genua Elisabeth

Алье, Турин, Пьемонт, Италия
Бракосочетание
15.07.1935

Муж: не указан

Муж: Leone Massimo [Massimo] р. 26 январь 1896 ум. 4 май 1979
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.02.1979
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