von Savoyen-Genua (von Savoyen-Genua) Maria Adelaide
Место рожденияАлье, Турин, Пьемонт, Италия
Дата рождения25.04.1904
Дата смерти08.02.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1904
Отец: Von Savoyen-Genua Tomas
Алье, Турин, Пьемонт, Италия
Бракосочетание
15.07.1935
Муж: не указан
Муж: Leone Massimo [Massimo] р. 26 январь 1896 ум. 4 май 1979
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.02.1979