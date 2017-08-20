Банников Вячеслав Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1967
Дата смерти20.08.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.07.1989
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.02.1990
Сын: Банников Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Банникова Елена Николаевна
Смерть
20.08.2017