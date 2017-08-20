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Банников Вячеслав Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1967

Дата смерти

20.08.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.07.1989

Жена: Банникова Елена Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.02.1990

Сын: Банников Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Банникова Елена Николаевна

Смерть
20.08.2017
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