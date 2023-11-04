Соломин Герасим Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1914
Дата смерти21.11.1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.02.193
Дочь: Щикотихина Любовь Герасимовна
Мать ребёнка: Соломина Наталия Гавриловна
Рождение
20.03.1914
Отец: Соломин Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1936
Дочь: Паршина Раиса Герасимовна
Мать ребёнка: Соломина Наталия Гавриловна
Рождение ребёнка
14.03.1939
Сын: Соломин Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Соломина Наталия Гавриловна
Рождение ребёнка
23.05.1952
Дочь: Кононенко Надежда Герасимовна
Мать ребёнка: Соломина Наталия Гавриловна
Рождение ребёнка
07.08.1953
Дочь: Кускова Вера Герасимовна
Мать ребёнка: Соломина Наталия Гавриловна
Ставропольский край., Благодарненский район., зерносовхоз Ставропольский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Татьяна Герасимовна
Мать ребёнка: Соломина Наталия Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломин Виктор Герасимович
Мать ребёнка: Соломина Наталия Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломин Владимир Герасимович
Мать ребёнка: Соломина Наталия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1961