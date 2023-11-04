Соломин Герасим Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломин Герасим Тимофеевич

Соломин Герасим Тимофеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1914

Дата смерти

21.11.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.02.193

Дочь: Щикотихина Любовь Герасимовна

Мать ребёнка: Соломина Наталия Гавриловна

Рождение
20.03.1914

Отец: Соломин Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1936

Дочь: Паршина Раиса Герасимовна

Мать ребёнка: Соломина Наталия Гавриловна

Рождение ребёнка
14.03.1939

Сын: Соломин Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Соломина Наталия Гавриловна

Рождение ребёнка
23.05.1952

Дочь: Кононенко Надежда Герасимовна

Мать ребёнка: Соломина Наталия Гавриловна

Рождение ребёнка
07.08.1953

Дочь: Кускова Вера Герасимовна

Мать ребёнка: Соломина Наталия Гавриловна

Ставропольский край., Благодарненский район., зерносовхоз Ставропольский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Татьяна Герасимовна

Мать ребёнка: Соломина Наталия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломин Виктор Герасимович

Мать ребёнка: Соломина Наталия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломин Владимир Герасимович

Мать ребёнка: Соломина Наталия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломина Наталия Гавриловна

Смерть
21.11.1961
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close