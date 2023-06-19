Ломаева (Вотякова) Матрена Сидорова
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти16.04.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна Савина
Отец ребёнка: Вотяков Сава Васильев
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Вотякова Марiя Савина
Отец ребёнка: Вотяков Сава Васильев
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Вотякова Ирина Саввина
Отец ребёнка: Вотяков Сава Васильев
Рождение ребёнка
1801
Сын: Вотяков Иван Саввин
Отец ребёнка: Вотяков Сава Васильев
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Вотяков Сава Васильев
Смерть
16.04.1843