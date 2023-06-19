Ломаева (Вотякова) Матрена Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломаева (Вотякова) Матрена Сидорова

Место рождения

Колюшево, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1772

Дата смерти

16.04.1843

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Колюшево, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна Савина

Отец ребёнка: Вотяков Сава Васильев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Вотякова Марiя Савина

Отец ребёнка: Вотяков Сава Васильев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Вотякова Ирина Саввина

Отец ребёнка: Вотяков Сава Васильев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Вотяков Иван Саввин

Отец ребёнка: Вотяков Сава Васильев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Вотяков Михаил Саввин

Отец ребёнка: Вотяков Сава Васильев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
16.04.1843