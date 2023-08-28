Целых Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целых Анна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1910

Сын: Целых Алексей Митрофанов

Отец ребёнка: Целых Митрофан Тихонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.07.1912

Сын: Целых Илья Митрофанов

Отец ребёнка: Целых Митрофан Тихонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.12.1917

Сын: Целых Петр Митрофанов

Отец ребёнка: Целых Митрофан Тихонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целых Митрофан Тихонов

Смерть
Неизвестно
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