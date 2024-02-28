Мелехова (Мандрыкина) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелехова (Мандрыкина) Елена Михайловна

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Место рождения

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область

Дата рождения

31.08.1964

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1964

Отец: Михаил

Мать: Мандрыкина Валентина Константиновна

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Образование
1967
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Школа 34
Бракосочетание
1981

Муж: Мелехов Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
30.01.1982

Сын: Мелехов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Мелехов Владимир Анатольевич

Образование
С 1984 по 1988
Донецкий техникум общественного питания
Образование
С 1991 по 1994
ДонГУУ (ДонГАУ; Донецкий государственный университет управления)
Образование
С 2004 по 2007
Макеевский Экономико-Гуманитарный Институт
Работа или профессия
Неизвестно
Служащая
Место жительства
Неизвестно
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