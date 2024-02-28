Мелехова (Мандрыкина) Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения31.08.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1964
Отец: Михаил
Образование
1967
Школа 34
Бракосочетание
1981
Рождение ребёнка
30.01.1982
Сын: Мелехов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Мелехов Владимир Анатольевич
Образование
С 1984 по 1988
Донецкий техникум общественного питания
Образование
С 1991 по 1994
ДонГУУ (ДонГАУ; Донецкий государственный университет управления)
Образование
С 2004 по 2007
Макеевский Экономико-Гуманитарный Институт
Работа или профессия
Неизвестно
Служащая
Место жительства
Неизвестно