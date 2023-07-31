Суровцев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Агафья Виссарионовна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Агафья Виссарионовна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Агафья Виссарионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суровцев Николай

Мать ребёнка: Агафья Виссарионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1930
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