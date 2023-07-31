Суровцев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Агафья Виссарионовна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Агафья Виссарионовна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Агафья Виссарионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суровцев Николай
Мать ребёнка: Агафья Виссарионовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1930