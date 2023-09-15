Ковригина (Ковригина) Мария Осиповна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1927
Дочь: Неясова Анна Евлантиевна
Отец ребёнка: Ковригин Евлантий Васильевич
Рождение ребёнка
06.07.1930
Дочь: Аграфена Евлантиевна
Отец ребёнка: Ковригин Евлантий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно