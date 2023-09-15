Ковригина (Ковригина) Мария Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригина (Ковригина) Мария Осиповна

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Место рождения

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Осип

Мать: не указана

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1927

Дочь: Неясова Анна Евлантиевна

Отец ребёнка: Ковригин Евлантий Васильевич

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1930

Дочь: Аграфена Евлантиевна

Отец ребёнка: Ковригин Евлантий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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