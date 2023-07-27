Чащина (Чащина) Феврония Алексиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина (Чащина) Феврония Алексиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

29.10.1808

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Тихонькова Федосия Ларионова

Отец ребёнка: Чащин Ларион Петров

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Чащин - Столбиков Роман Ларионов

Отец ребёнка: Чащин Ларион Петров

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Александра Ларионова

Отец ребёнка: Чащин Ларион Петров

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Дария Ларионова

Отец ребёнка: Чащин Ларион Петров

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Соколова Анна Ларионова

Отец ребёнка: Чащин Ларион Петров

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чащин Ларион Петров

Смерть
29.10.1808
Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область