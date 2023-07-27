Чащина (Чащина) Феврония Алексиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти29.10.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Тихонькова Федосия Ларионова
Отец ребёнка: Чащин Ларион Петров
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Чащин - Столбиков Роман Ларионов
Отец ребёнка: Чащин Ларион Петров
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Александра Ларионова
Отец ребёнка: Чащин Ларион Петров
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Дария Ларионова
Отец ребёнка: Чащин Ларион Петров
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Соколова Анна Ларионова
Отец ребёнка: Чащин Ларион Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чащин Ларион Петров
Смерть
29.10.1808