Баканова Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакановъ Александръ

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакановъ Александръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакановъ Александръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакановъ Александръ

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