Борисова Неонилла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1875
Дочь: Монахова Анна Борисова
Отец ребёнка: Борисов Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Трофимова Ульяна Борисова
Отец ребёнка: Борисов Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Буренова Татьяна Борисова
Отец ребёнка: Борисов Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Михайлова Мария Борисова
Отец ребёнка: Борисов Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
03.06.1889
Дочь: Безрукова Агриппина Борисова
Отец ребёнка: Борисов Николай Прокофьевич
Смерть
Неизвестно