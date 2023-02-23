Борисова Неонилла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Неонилла Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1875

Дочь: Монахова Анна Борисова

Отец ребёнка: Борисов Николай Прокофьевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Трофимова Ульяна Борисова

Отец ребёнка: Борисов Николай Прокофьевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Буренова Татьяна Борисова

Отец ребёнка: Борисов Николай Прокофьевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Михайлова Мария Борисова

Отец ребёнка: Борисов Николай Прокофьевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1889

Дочь: Безрукова Агриппина Борисова

Отец ребёнка: Борисов Николай Прокофьевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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