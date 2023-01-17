Сергеева Евгения Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Евгения Егорова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

01.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1873

Отец: Егоров Ефрем Григорьевич

Мать: Егорова Мария (Марфа) Федоровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
19.?.1892

Муж: Сергеев Василий Иосифович

Рождение ребёнка
16.07.1894

Сын: Сергеев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Сергеев Василий Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.05.1899

Дочь: Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Сергеев Василий Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1900

Сын: Сергеев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Сергеев Василий Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1901

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Сергеев Василий Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1904

Сын: Сергеев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Сергеев Василий Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1907

Сын: Сергеев Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Сергеев Василий Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1910

Сын: Сергеев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Сергеев Василий Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.04.1913

Сын: Сергеев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Сергеев Василий Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.10.1915

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Сергеев Василий Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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