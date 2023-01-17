Сергеева Евгения Егорова
Место рождения
Дата рождения01.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1873
Бракосочетание
19.?.1892
Рождение ребёнка
16.07.1894
Сын: Сергеев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Сергеев Василий Иосифович
Рождение ребёнка
29.05.1899
Дочь: Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Сергеев Василий Иосифович
Рождение ребёнка
29.07.1900
Сын: Сергеев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Сергеев Василий Иосифович
Рождение ребёнка
07.10.1901
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Сергеев Василий Иосифович
Рождение ребёнка
25.06.1904
Отец ребёнка: Сергеев Василий Иосифович
Рождение ребёнка
15.06.1907
Сын: Сергеев Леонтий Васильевич
Отец ребёнка: Сергеев Василий Иосифович
Рождение ребёнка
01.07.1910
Отец ребёнка: Сергеев Василий Иосифович
Рождение ребёнка
20.04.1913
Отец ребёнка: Сергеев Василий Иосифович
Рождение ребёнка
15.10.1915
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Сергеев Василий Иосифович
Смерть
Неизвестно