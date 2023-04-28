Коваль (Дубенко) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль (Дубенко) Мария Александровна

Место рождения

Китченковка, Харківська область

Дата рождения

После 1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1894 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1924

Отец: Дубинко Александр Данилович

Мать: не указана

Китченковка, Харківська область
Рождение ребёнка
После 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коваль Иван

Рождение ребёнка
После 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коваль Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваль Иван

Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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