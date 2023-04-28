Коваль (Дубенко) Мария Александровна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1924
Отец: Дубинко Александр Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коваль Иван
Рождение ребёнка
После 1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коваль Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коваль Иван
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Смерть
Неизвестно