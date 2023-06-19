Передвигина (Вотякова) Евфимiя Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Вотякова Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
26.03.1835
Сын: Вотяков Марк Евфимов
Отец ребёнка: Вотяков Евфим Федотов
Рождение ребёнка
27.04.1841
Отец ребёнка: Вотяков Евфим Федотов
Рождение ребёнка
01.08.1842
Дочь: Евдокiя Евфимова
Отец ребёнка: Вотяков Евфим Федотов
Рождение ребёнка
28.05.1844
Дочь: Федосья Евфимова
Отец ребёнка: Вотяков Евфим Федотов
Рождение ребёнка
03.07.1845
Дочь: Марфа Евфимова
Отец ребёнка: Вотяков Евфим Федотов
Рождение ребёнка
01.09.1846
Отец ребёнка: Вотяков Евфим Федотов
Рождение ребёнка
27.05.1852
Отец ребёнка: Вотяков Евфим Федотов
Смерть
Неизвестно