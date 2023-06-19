Передвигина (Вотякова) Евфимiя Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передвигина (Вотякова) Евфимiя Васильева

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Вотякова Марфа Гаврилова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.03.1835

Сын: Вотяков Марк Евфимов

Отец ребёнка: Вотяков Евфим Федотов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.04.1841

Сын: Вотяков Семен Евфимов

Отец ребёнка: Вотяков Евфим Федотов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.08.1842

Дочь: Евдокiя Евфимова

Отец ребёнка: Вотяков Евфим Федотов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.05.1844

Дочь: Федосья Евфимова

Отец ребёнка: Вотяков Евфим Федотов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.07.1845

Дочь: Марфа Евфимова

Отец ребёнка: Вотяков Евфим Федотов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1846

Сын: Вотяков Семен Евфимов

Отец ребёнка: Вотяков Евфим Федотов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.05.1852

Сын: Вотяков Никита Евфимов

Отец ребёнка: Вотяков Евфим Федотов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно