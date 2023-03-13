Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Сулява) Татьяна
(Сулява) Татьяна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1780
Пол
Женский
Отец
Сулявъ Борисъ
1744 г.р.
Мать
Сулява Марфа Григорьева
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец:
Сулявъ Борисъ
Мать:
Сулява Марфа Григорьева
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия