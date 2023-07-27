Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Лановчук) Светлана Анатольевна
(Лановчук) Светлана Анатольевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лановчук Анатолий Лаврентьевич
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Лановчук Анатолий Лаврентьевич
Мать: не указана
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь