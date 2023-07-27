(Лановчук) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лановчук) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
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Неизвестно

Отец: Лановчук Анатолий Лаврентьевич

Мать: не указана