Чупин Иоанн Исидоров
Место рождения
Дата рождения20.09.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1861 ст.
Отец: Чупин Исидор Осипов
170-9-749 (ГАТО, г. Томск). Лист 583 на ФС (лист 332 оборот и 333 в книге). д. Нижне-Озерной Исидор Осипов Чупин и жена Евфросинья Андреева родился сын Иоанн 20.09.1861г. https://www.familysearch.or... Показать все
Смерть
Неизвестно