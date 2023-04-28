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Чупин Иоанн Исидоров

Место рождения

Нижнеозерное, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.09.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1861 ст.

Отец: Чупин Исидор Осипов

Мать: Чупина Евфросинья Андреева

Нижнеозерное, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-749 (ГАТО, г. Томск). Лист 583 на ФС (лист 332 оборот и 333 в книге). д. Нижне-Озерной Исидор Осипов Чупин и жена Евфросинья Андреева родился сын Иоанн 20.09.1861г. https://www.familysearch.or... Показать все
Смерть
Неизвестно
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