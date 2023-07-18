Канашева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанашева Наталья

Канашева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новик Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Канашев Егор Кирьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина Анна Егоровна

Отец ребёнка: Канашев Егор Кирьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Канашев Егор Кирьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канашев Сергей Егорович

Отец ребёнка: Канашев Егор Кирьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канашев Николай Егорович

Отец ребёнка: Канашев Егор Кирьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канашев Егор Кирьянович

Смерть
Неизвестно