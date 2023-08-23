Анферова С. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анферова С.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анфёров Семен

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анфёров Семен

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анфёров Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анфёров Семен

Смерть
Неизвестно
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