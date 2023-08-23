Анферова С.
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1934
Рождение ребёнка
25.11.1936
Рождение ребёнка
19.06.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анфёров Семен
Смерть
Неизвестно