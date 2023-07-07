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(Зубова) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1919

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1919

Отец: Зубов Пётр Васильевич

Мать: Зубова Анна Фёдоровна