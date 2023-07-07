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(Зубова) Мария Петровна
(Зубова) Мария Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.02.1919
Пол
Женский
Отец
Зубов Пётр Васильевич
1899 г.р.
Мать
Зубова (Паршина) Анна Фёдоровна
1899 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1919
Отец:
Зубов Пётр Васильевич
Мать:
Зубова Анна Фёдоровна
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