Богданов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1879

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Богданов Владимир

Мать: Богданова Прасковья

Смерть
1879