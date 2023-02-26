LEICHTNAM (KOCH) Marguerite Marie
Место рожденияBreidenbach, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Дата рожденияОколо 1682
Дата смерти05.06.1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Breidenbach, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
26.01.1706
Дочь: Elisabeth
Отец ребёнка: Leichtnam Jean Pierre
Breidenbach, Moselle, France
Рождение ребёнка
11.02.1707
Сын: Leichtnam François
Отец ребёнка: Leichtnam Jean Pierre
Loutzviller, Moselle, Lorraine, France
Рождение ребёнка
05.09.1710
Дочь: Anne Odile
Отец ребёнка: Leichtnam Jean Pierre
Breidenbach, Moselle, France
Рождение ребёнка
10.06.1713
Сын: Leichtnam Georges
Отец ребёнка: Leichtnam Jean Pierre
Loutzviller, Moselle, France
Рождение ребёнка
1713
Отец ребёнка: Leichtnam Jean Pierre
Breidenbach, Moselle, Lorraine, France
Рождение ребёнка
1713
Отец ребёнка: Leichtnam Jean Pierre
Breidenbach, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
22.07.1724
Сын: Leichnam Fredrick
Отец ребёнка: Leichtnam Jean Pierre
Loutzville, Moselle, France
Смерть
05.06.1756
Breidenbach, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE