LEICHTNAM (KOCH) Marguerite Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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LEICHTNAM (KOCH) Marguerite Marie

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Место рождения

Breidenbach, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

05.06.1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1706 г.р.
1707 г.р.
1710 г.р.
1713 г.р.
1713 г.р.
1713 г.р.

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Breidenbach, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
26.01.1706

Дочь: Elisabeth

Отец ребёнка: Leichtnam Jean Pierre

Breidenbach, Moselle, France
Рождение ребёнка
11.02.1707

Сын: Leichtnam François

Отец ребёнка: Leichtnam Jean Pierre

Loutzviller, Moselle, Lorraine, France
Рождение ребёнка
05.09.1710

Дочь: Anne Odile

Отец ребёнка: Leichtnam Jean Pierre

Breidenbach, Moselle, France
Рождение ребёнка
10.06.1713

Сын: Leichtnam Georges

Отец ребёнка: Leichtnam Jean Pierre

Loutzviller, Moselle, France
Рождение ребёнка
1713

Сын: Leichtnam Jean Georges

Отец ребёнка: Leichtnam Jean Pierre

Breidenbach, Moselle, Lorraine, France
Рождение ребёнка
1713

Сын: Leichtnam Jean Georges

Отец ребёнка: Leichtnam Jean Pierre

Breidenbach, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
22.07.1724

Сын: Leichnam Fredrick

Отец ребёнка: Leichtnam Jean Pierre

Loutzville, Moselle, France
Смерть
05.06.1756
Breidenbach, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
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