Некрасова (Некрасова) Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти24.04.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1848
Муж: Некрасов Иван Михеев
Рождение ребёнка
21.06.1851
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Михеев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.04.1855
Причина смерти: чахоткою