Некрасова (Некрасова) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

24.04.1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1848

Муж: Некрасов Иван Михеев

Рождение ребёнка
21.06.1851

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Михеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.04.1855
Причина смерти: чахоткою