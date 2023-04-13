(Вотякова) Ксенiя Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вотякова) Ксенiя Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1829

Сын: Вотяков Петр Львов

Отец ребёнка: Вотяков Лев Яковлев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Вотяков Ларiон Львов

Отец ребёнка: Вотяков Лев Яковлев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.06.1833

Сын: Вотяков Петр Львов

Отец ребёнка: Вотяков Лев Яковлев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.08.1834

Дочь: Соломонiя Львова

Отец ребёнка: Вотяков Лев Яковлев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Вотяков Петр Львов

Отец ребёнка: Вотяков Лев Яковлев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.06.1843

Сын: Вотяков Петр Львов

Отец ребёнка: Вотяков Лев Яковлев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Львова

Отец ребёнка: Вотяков Лев Яковлев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно