(Вотякова) Ксенiя Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1829
Рождение ребёнка
1831
Сын: Вотяков Ларiон Львов
Отец ребёнка: Вотяков Лев Яковлев
Рождение ребёнка
09.06.1833
Рождение ребёнка
01.08.1834
Дочь: Соломонiя Львова
Отец ребёнка: Вотяков Лев Яковлев
Рождение ребёнка
1839
Рождение ребёнка
09.06.1843
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Львова
Отец ребёнка: Вотяков Лев Яковлев
Смерть
Неизвестно