Суягина (Алексеева) Клавдия Алексеевна 02.01.1912 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Суягина (Алексеева) Клавдия Алексеевна

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Место рождения

Олевка, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

02.01.1912 ст.

Дата смерти

29.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Олевка, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиитова (Суягина) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Суягин Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова (Суягина) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Суягин Иван Петрович

Малое Кузьмино, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суягин Николай Иванович

Отец ребёнка: Суягин Иван Петрович

Малое Кузьмино, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.02.1942

Сын: Суягин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Суягин Иван Петрович

Малое Кузьмино, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.10.1947

Сын: Суягин Петр Иванович

Отец ребёнка: Суягин Иван Петрович

Малое Кузьмино, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
29.05.1984
Малое Кузьмино, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия

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