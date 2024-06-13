Суягина (Алексеева) Клавдия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1912 ст.
Дата смерти29.05.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиитова (Суягина) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Суягин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова (Суягина) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Суягин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суягин Иван Петрович
Рождение ребёнка
09.02.1942
Отец ребёнка: Суягин Иван Петрович
Рождение ребёнка
21.10.1947
Сын: Суягин Петр Иванович
Отец ребёнка: Суягин Иван Петрович
Смерть
29.05.1984