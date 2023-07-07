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Шевырев Фёдор Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевырев Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1888

Сын: Шевырев Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Шевырева Мария Семеновна

Рождение ребёнка
31.03.1891

Сын: Шевырев Ефим Фёдорович

Мать ребёнка: Шевырева Мария Семеновна

Рождение ребёнка
10.04.1896

Дочь: Агафья Фёдоровна

Мать ребёнка: Шевырева Мария Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевырева Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно