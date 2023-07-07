Шевырев Фёдор Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевырев Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1888
Мать ребёнка: Шевырева Мария Семеновна
Рождение ребёнка
31.03.1891
Мать ребёнка: Шевырева Мария Семеновна
Рождение ребёнка
10.04.1896
Дочь: Агафья Фёдоровна
Мать ребёнка: Шевырева Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевырева Мария Семеновна
Смерть
Неизвестно