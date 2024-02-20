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Калафат Сергей Анатольевич

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Место рождения

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный

Дата рождения

Около 1964

Дата смерти

Около 1978

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1964

Отец: Калафат Анатолий Леонтьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Смерть
Около 1978
Республика Белорусь, Гомельская обл.
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Республика Белорусь, Гомельская обл.
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