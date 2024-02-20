Калафат Сергей Анатольевич
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Дата рожденияОколо 1964
Дата смертиОколо 1978
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1964
Отец: Калафат Анатолий Леонтьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Смерть
Около 1978
Республика Белорусь, Гомельская обл.
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Республика Белорусь, Гомельская обл.