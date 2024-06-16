Пындыклы Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения188
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
188
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сары Семен
Отец ребёнка: Сары Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Сары Варвара 1905
Отец ребёнка: Сары Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Сары Константин
Отец ребёнка: Сары Филипп Степанович
Смерть
1933