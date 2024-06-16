Пындыклы Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пындыклы Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

188

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
188

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сары Филипп Степанович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сары Семен

Отец ребёнка: Сары Филипп Степанович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Сары Варвара 1905

Отец ребёнка: Сары Филипп Степанович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Сары Константин

Отец ребёнка: Сары Филипп Степанович

Смерть
1933

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